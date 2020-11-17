Байден прослушает брифинг по вопросам нацбезопасности, но без участия правительственных чиновников - СМИ

Кандидат от Демократической партии США в президенты Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, во вторник прослушает брифинг по вопросам национальной безопасности, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей его переходной команды.

Однако брифинг состоится без участия правительственных чиновников, поскольку администрация нынешнего президента Дональда Трампа по-прежнему не дала официального одобрения переходному периоду.

Байден вместе с его кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис будет проинформирован экспертами в области обороны, разведки и дипломатии.

Ранее сообщалось, что около 150 бывших сотрудников Национальной службы безопасности США в четверг направили послание Управлению общих служб США (GSA) с призывом официально объявить Байдена избранным президентом, чтобы он смог иметь доступ к соответствующей конфиденциальной информации.

По их мнению, "это необходимо для решения актуальных вопросов национальной безопасности, а также ежедневных брифингов, представляемых президенту, и рассмотрения решений по возможному использованию военной силы".

В соответствии с американским законодательством, администратор GSA Эмили Мёрфи, которую назначил Трамп, должна официально признать Байдена избранным президентом прежде, чем его команде разрешат взаимодействовать со спецслужбами и набирать сотрудников в новую администрацию, которая также включает и аппарат национальной безопасности.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Согласно сложившейся в США политической традиции, после выборов кандидат, осознающий, что проиграл, звонит своему оппоненту и поздравляет с победой. После этого победивший кандидат произносит речь, в которой объявляет, что станет следующим президентом страны. При таком развитии событий в GSA без колебаний утверждают результаты выборов, так как обе стороны согласны с тем, кто победил. В нынешнем же случае, Трамп не признает поражение, и потому Эмили Мёрфи не торопится провозглашать победителем выборов Байдена. Похожая ситуация наблюдалась и в 2000 году, когда победитель выборов определился не сразу после голосования, а лишь через примерно месяц. Тогда споры кандидатов касались результатов подсчета голосов в штате Флорида. СМИ, основываясь на предварительных подсчетах голосов, поначалу провозгласили президентом демократа Эла Гора. Однако республиканец Джордж Буш не признал поражение. В штате начались пересчеты бюллетеней. В итоге верховный суд США признал победителем выборов Буша.

В случае с нынешними выборами СМИ спрогнозировали победу Байдена. Трампу для того, чтобы остаться в Белом доме на второй срок, нужно добиться пересмотра в свою пользу результатов голосования сразу в нескольких штатах.