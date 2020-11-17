Политика

16:10 17.11.2020

"Евросолидарность" требует от НАБУ расследовать расхищение коронавирусного фонда

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Народные депутаты фракции "Европейская солидарность" обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с требованием расследовать нецелевое использование правительством средств коронавирусного фонда.

"От имени фракции "Европейская солидарность" хотим сказать, что направляем сообщение о совершении уголовного преступления в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно нецелевого использования средств ковидного фонда", - заявила нардеп София Федина, сообщает пресс-служба политсилы.

Она подчеркнула, что в условиях стремительного роста количества заболевших критически не хватает средств лечения, медикаментов, аппаратуры и койко-мест, в то время как средства из коронавирусного фонда тратятся не на медицинские нужды.

"Также есть заявление наших зарубежных партнеров относительно средств, которые нам предоставил на борьбу с коронавирусом Европейский Союз, которые тоже были в ковидном фонде, и у которых возникают вопросы - куда эти средства пошли", - отметила депутат.

"По нашему убеждению распорядителем бюджетных средств - должностными лицами Кабинета министров Украины - было осуществлено нецелевое использование бюджетных средств и осуществлены расходы из бюджета без установленных бюджетных назначений и вопреки закону "О государственном бюджете 2020 года". Это свидетельствует о том, что в действиях отдельных должностных лиц Кабинета министров Украины есть признаки состава уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Украины", - добавила она.

Фракция просит НАБУ внести сведения о совершении должностными лицами Кабинета министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины) УК Украины в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование.

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Интерфакс-Украина
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