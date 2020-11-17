Политика

14:41 17.11.2020

Беларусь готовится к возможным экономическим санкциям ЕС, обещает "адекватную реакцию"

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Беларусь готовится к возможным экономическим санкциям ЕС, обещает "адекватную реакцию"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей анонсировал возможность "адекватной и очень чувствительной реакции", в случае введения со стороны Евросоюза экономических санкций в отношении республики по инициативе оппонентов власти.

"Беларусь готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС. Если кому-то захочется и дальше нагнетать ситуацию - а вы видите, что со стороны тех, кто уехал из Белоруссии в Европу, раздаются призывы к введению экономических санкций - будьте уверены, что эти инициативы, в случае их принятия нашими европейскими партнерами, не останутся без ответа", - заявил Макей после совещания у президента Александра Лукашенко по внешней политике во вторник.

Макея цитирует госагентство "БелТА".

"Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров. Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, "сегодня на совещании (у Лукашенко - ИФ) обсуждался и в целом был поддержан целый ряд мер, которые могут быть предприняты в Беларуси в случае, если наши партнеры примут решение об ужесточении этих санкций - о переходе от персональных санкций к экономическим, к чему их призывают некоторые белорусские оппоненты власти".

Глава МИД также добавил, что Беларусь понижает до экспертного уровень участия в европейской инициативе "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров.

Как сообщалось, находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала европейских лидеров ужесточить санкции против официального Минска. В частности, она предлагает отключить Беларусь от международной системы межбанковских расчетов SWIFT, запретить европейским банкам предоставлять кредиты белорусским госбанкам и ввести эмбарго на поставки белорусских нефтепродуктов в Европу.

Ранее также сообщалось, ЕС 6 ноября расширил персональные санкции в отношении должностных лиц Беларуси, включив в санкционный список Лукашенко. Позднее, 13 ноября, ЕС заявил о планах ввести дополнительные санкции против официального Минска в связи с гибелью оппозиционного активиста Романа Бондаренко.

В Белоруссии более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов 9 августа. Власти реагируют на акции протеста жесткими задержаниями с применением насилия и спецсредств. ЕС и США заявляли, что не считают Лукашенко легитимным президентом Беларуси и предлагают провести повторные выборы для разрешения внутриполитического кризиса в стране.

Теги: #ес #санкции #беларусь
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