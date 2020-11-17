Политика

14:34 17.11.2020

Правительство планирует погасить 1,4 млрд грн долгов по зарплате перед шахтерами сразу после принятия законопроекта №4119 – Шмыгаль

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Правительство планирует погасить 1,4 млрд грн долгов по зарплате перед шахтерами сразу после принятия законопроекта №4119 – Шмыгаль

Долги по зарплате перед шахтерами могут быть погашены в ближайшую неделю после принятия законопроекта №4119 о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год относительно реализации статьи 11 закона о рынке природного газа, предусматривающего финансовое оздоровление ПАО "Укрнафта" путем зачета с НАК "Нафтогаз" и госбюджетом, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Законопроект №4119 внесен в повестку дня заседания Рады 17 ноября.

"Прошу депутатов о поддержке законопроекта. Тогда мы будем понимать, что обеспечим погашение долгов по зарплате в размере 1,4 млрд грн в ближайшую неделю после принятия законопроекта", – сказал Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде во вторник.

Сейчас в пленарном заседании Рады объявлен перерыв.

Рада во вторник планирует работать, пока не рассмотрит законопроект во втором чтении №3651-д о внесении изменений в некоторые законы об упорядочивании отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций. Согласно повестке дня, законопроект №4119 стоит перед этим законопроектом.

Как сообщалось, в начале ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4119 о финансовом оздоровлении ПАО "Укрнафта", который позволит компании выплатить 30,35 млрд грн налогового долга в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК "Нафтогаз Украины" планом.

Согласно законопроекту, 10,3 млрд грн, которые получит госбюджет в результате операции, будут распределены на финансирование Фонда борьбы с COVID-19 будет направлено 8,9 млрд грн, на реструктуризацию угольной отрасли (выплату задолженности по зарплатам - ИФ) – 1,4 млрд грн.

Теги: #шмыгаль #шахтеры
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