Порошенко призвал немедленно вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, возобновляющие ответственность за недостоверную информацию в электронных декларациях.
"Атака на антикоррупционную инфраструктуру, которая была создана нашей командой в предыдущие пять лет, точно отбрасывает нашу страну от сотрудничества и от движения в Европейский Союз. Она ставит под угрозу европейский выбор 45-миллионного государства", - заявил Порошенко с трибуны парламента, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".
Нардеп отметил, что ситуация вокруг антикоррупционного законодательства усугубляет кризис в отношениях с Евросоюзом и НАТО и грозит Украине потерей безвизового режима с ЕС.
"Маневры Зеленского ставят под угрозу свободу передвижения украинцев по миру и Европейскому Союзу. Ведь именно Офис президента и, как оказывается, монобольшинство блокирует рассмотрение законопроекта, под которым поставили подпись большинство фракций, включая "Европейскую Солидарность", по восстановлению уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях", - подчеркнул Порошенко.
"Сегодня не ставится на рассмотрение этот вопрос, потому что нет голосов "Слуги народа" и их сателлитов в этом зале. Мы требуем сегодня поставить на рассмотрение вопрос восстановления уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях. Мы уверены, что результативным голосованием мы подтвердим европейский выбор и сохраним наше движение в Европу. И прошу присоединиться к этому требованию все демократические фракции", - призвал Порошенко.
Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.
29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.
Группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Разумковым зарегистрировала в парламенте законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины, которые ранее были признаны Конституционным судом Украины (КС) не соответствующими Основному закону.