Украина должна иметь стратегическое терпение в отношениях с Молдовой, убежден Яременко

Украина в отношениях с Молдовой должна думать о стратегии, а не о тактике, и установить доверительные отношения с новой властью, считает член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко (фракция "Слуга народа").

"Надо стать внимательнее к нуждам Молдовы, очевидно, попробовать установить новые отношения доверия с этой властью - она заслуживает на это - и посмотреть, можем ли мы достигнуть того уровня взаимопонимания, когда мы сможем говорить о таких серьезных темах, как европейская интеграция, безопасность, Приднестровская проблема… и мы должны сегодня в отношениях с Молдовой думать о стратегии, а не о тактике", - сказал Яременко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам народного депутата, после президентских выборах в Молдове необходимо более внимательно смотреть на эту страну, чтобы не допускать таких стратегических ошибок, как это было с Беларусью, когда не замечали развитие ситуации, "когда мы или готовы с диктатором дружить, или допускаем, чтобы пророссийские диктаторы свободно комментировали и влияли на какие-то вещи в Молдове".

Яременко отметил, что лидер президентской гонки Майя Санду, которую "можно отнести к демократическим, проевропейским политическим силам", получит должность в очень сложный период, в разделенной стране, с очень сильным влиянием олигархов, фактически с олигархической монополией, с проблемой Приднестровья и с очень сегментированным разъединенным обществом, где политические предпочтения поделены почти наполовину. По его словам, все эти причины делают "ее очень слабой" и Украина должна иметь стратегическое терпение в отношениях с Молдовой.

"У нас есть ряд застарелых проблем, которые не решались в свое время, поскольку в каких-то имперских порывах мы дарили Молдове выход к морю через Дунай, но не решали при этом маленькие прагматические вопросы, как передача земли под дорогу, передачу земли под Днестровскую ГЭС. Сейчас будет абсолютно ошибочно использовать эту слабость правительства Молдовы для навязывания этой повестки дня, потому что какие-либо уступки правительства Молдовы в этих вопросах будут немедленно использованы для того, чтобы снести это правительство", - отметил Яременко.

Он подчеркнул, что новая власть в Молдове пока не может чувствовать себя уверенно, "поэтому Украина для себя должна понять, что для нас важнее в Молдове сегодня: или сохранение ее как демократического правового государства, которое добивается перспективы членства в Европейском союзе, и таким образом мы видим себя стратегическим партнером и союзником в перспективе через членство в ЕС, или мы хотим решать какие-то прагматические хозяйственные вопросы".

При этом Яременко отметил, что существующие вопросы с повестки дня снимать не надо, но следует понимать, "что сохранение Молдовы как государства, которое исповедует европейские принципы и европейскую интеграцию, а внутри страны - демократию и верховенство права - это важно для нас и, в конце концов, даст нам возможность решить и приднестровскую проблему, и снять все другие вопросы, которые у нас есть с Молдовой".