Политика

19:53 16.11.2020

Порошенко призвал Раду принять план "Евросолидарности" по спасению Украины от коронавирусного кризиса

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Порошенко призвал Раду принять план "Евросолидарности" по спасению Украины от коронавирусного кризиса

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко представил план выхода Украины из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в котором требует прекратить нецелевое расходование средств коронавирусного фонда и направить все средства на обеспечение медучреждений, страхование медиков, массовое бесплатное тестирование граждан и поддержку предпринимателей, сообщается на сайте политсилы.

"Требуем выплатить средства семьям всех медиков, отдавших свои жизни, защищая нас с вами. Речь идет о 238 семьях. За страхование медицинских работников мы боремся еще с марта, когда я подписал соответствующий законопроект", - сказал Порошенко, призвав также обеспечить в полном объеме обещанные медработникам 300%-ные доплаты.

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул важность обеспечения переподготовки врачей и недопущения критической нехватки медицинских кадров при дальнейшем росте числа больных.

Порошенко также выступил с требованием открыть для общего доступа все ведомственные больницы, в том числе МВД, СБУ, "Укрзализныци", Госуправления делами (ГУД). "Офис президента и ГУД лгут, когда они утверждают, что "Феофания" сейчас доступна для всех… Я, когда болел, не занимал место в "Феофании" - есть люди, которым оно нужнее", - отметил он.

Пятый президент также отметил важность продления на 2021 год налоговой скидки для физических лиц и особенностей налогообложения юридических лиц, оказывающих благотворительную бесплатную помощь учреждениям здравоохранения на борьбу с ковидом. "Расходы семей на тесты и лечение ковида предлагаем вычитать из налогооблагаемой базы физических лиц", - рассказал Порошенко.

По его словам, в ближайшие дни "Европейская солидарность" обнародует отдельный план поддержки физлиц-предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые в более всех страдают от карантинных мер. "Все предлагаемые нами решения должны быть приняты немедленно, на этой неделе, завтра в Верховной Раде", - призвал Порошенко.

Политик обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому: "Вот вам готовый план. Не придумали своего - берите и делайте чужое… Нам всем надо продержаться до вакцины, о проведении испытаний которой есть оптимистичные новости".

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Теги: #коронавирус #евросолидарность
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