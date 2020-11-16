"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

Украина должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, как это делается в Словакии и Австрии, убежден пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания", - пояснил Порошенко.

Как сообщается на сайте партии "Европейская солидарность", массовое тестирование - это одна из важнейших частей плана преодоления эпидемии коронавируса, который предлагает политсила. Для этого парламентская фракция партии "Европейская солидарность" подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и направить 27 млрд грн исключительно на борьбу с Covid-19.

"Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и прекращение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Общее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места", - убежден Порошенко.