Политика

18:49 16.11.2020

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре - нардеп

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Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре - нардеп

Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год в целом в середине декабря, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"По Бюджетному кодексу нужно было до 1 декабря принять... Но я с самого начала смотрела на это более реалистично, какой-то нормальный дедлайн - это середина декабря, принятия бюджета в целом", - сказала Кравчук в эфире "Украина 24" в понедельник вечером.

По ее словам, 20 ноября парламент ожидает получить от правительства бюджетные выводы ко второму чтению.

"Это те изменения, которые они предлагают ко второму чтению. В начале декабря соберется бюджетный комитет, их обработает, и направим их в зал", - пояснила Кравчук.

В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что сомневается в возможности принятия бюджета на 2021 год в текущем году.

"К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году", - сказал Гетманцев в понедельник.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, поддержала внесенный правительством проект государственного бюджета Украины на 2021 год в первом чтении. Парламент при этом принял Бюджетные выводы, рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.

Теги: #бюджет #рада
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