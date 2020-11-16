Политика

17:23 16.11.2020

Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство – ОП

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Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство – ОП

Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для перезагрузки украинско-молдавских отношений, отмечает заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква.

"Результаты президентских выборов в Молдове открывают окно возможностей для настоящей перезагрузки украинско-молдавского партнерства. Прежде всего, речь идет об активизации политического диалога на уровне глав государств – поэтому мы должны сделать такой диалог постоянным. Например, возможно, стоит совместно с молдавскими партнерами рассмотреть вариант начала ежегодных встреч в формате Президентского совета", - написал Жовква в своей колонке на сайте "Европейской правды" в понедельник.

По его словам, также следует объединить усилия для восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества, испытавшего негативное влияние пандемии коронавируса. "С этой целью необходимо инициировать проведение очередного заседания межправительственной украинско-молдавской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Убежден, что сопредседатель украинской части комиссии, вице-премьер Алексей Резников сможет уже в ближайшее время согласовать модальности такого заседания с молдовским коллегой", - считает Жовква.

Он подчеркнул, что Украина также открыта для реализации инфраструктурных проектов.

Замглавы Офиса президента Украины заявил, что избрание Санду именно президентом особенно весомо, ведь "по известным причинам в последние годы двусторонний диалог между Украиной и Молдовой значительно замедлился, а контакты на уровне глав государств вообще были поставлены на паузу".

"Крым – это Украина. Этот факт несомненный, и это важно для нашего государства и лично для президента Зеленского. Следовательно, победа Майи Санду важна с точки зрения фиксации неизменности политики Кишинева по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - указал он.

Жовква добавил, что избрание Майи Санду – это также подтверждение неизменности европейского выбора Молдовы, ее движения в направлении европейских реформ, и здесь подходы Украины и Молдовы полностью совпадают.

"Наконец, очевидная победа Майи Санду имеет значение с точки зрения безопасности и стабильности как в Молдове, в нашем регионе, так и на европейском континенте в целом. Искренне надеемся, что опасения относительно возможных беспорядков в Молдове, в том числе инспирированных извне, не подтвердятся. Это очень важно, в частности, с учетом текущего развития ситуации в Беларуси и недавнего обострения нагорно-карабахского конфликта", - отметил он.

 

Теги: #молдова #офис_президента
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