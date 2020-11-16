Политика

16:35 16.11.2020

Для Украины важно, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове – Кулеба

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Для Украины важно, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове – Кулеба

Партия действующего президента Молдовы Игоря Додона сохраняет много мест в молдавском парламенте, поэтому, несмотря на победу его соперницы Майи Санду на очередных президентских выборах, для Украины важно, чтобы РФ не наращивала свое влияние в Молдове, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Дело в том, что в Молдове полномочия между президентом и парламентом распределены в пользу парламента, и потому очень хорошо, что выборы закончились и прошли спокойно, нормально. Майя Санду, в отличие от президента Додона, никогда не делала заявления, неприемлемые для Украины, о статусе Крыма. Потому мы будем с ней активно работать", - сказал Кулеба в эфире программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" в понедельник.

В то же время, ввиду того, что партия Додона сохраняет очень много мест в молдавском парламенте и влияние на политический процесс, "Молдова будет балансировать", отметил глава МИД Украины.

"Им надо будет прикладывать много усилий, чтобы найти внутренний баланс между президентом и парламентом. Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдавской политики являются понятными вещами. Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Потому существование этого баланса нас вполне утраивает", - подчеркнул Кулеба.

 

Теги: #молдова #кулеба #мид
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