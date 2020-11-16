Политика

13:35 16.11.2020

В "Голосе" хотят провести внеочередное заседание Рады, на котором уволить Степанова

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В "Голосе" хотят провести внеочередное заседание Рады, на котором уволить Степанова

Парламентская фракция "Голос" намерена собрать подписи народных депутатов в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания, чтобы уволить на нем министра здравоохранения Украины Максима Степанова, заявляет заместитель главы фракции Ярослав Железняк.

"Мы от фракции "Голос" подписали обращение, и сегодня получим подписные листы о проведении внеочередного заседания Верховной Рады только с одним вопросом – это голосование за увольнение господина Степанова", - сказал Железняк на брифинге в Киеве в понедельник.

Теги: #голос #степанов #минздрав
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