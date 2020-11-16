Политика

12:01 16.11.2020

Кондратюк предлагает заслушать во вторник в Раде Шмыгаля и членов Кабмина по ситуации с Covid-19

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Кондратюк предлагает заслушать во вторник в Раде Шмыгаля и членов Кабмина по ситуации с Covid-19

Исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает заслушать во вторник на пленарном заседании премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и членов Кабинета министров по ситуации, связанной с ростом заболеваний Covid-19 в стране.

"Я предлагаю… пригласить завтра главу правительства вместе со всем составом Кабинета министров, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина, есть ли действительно план… И самое основное – какое состояние выполнения полстановления Верховной Рады о мероприятиях по противодействию и распространению коронавируса и защиты всех систем для деятельности страны от негативных последствий пандемии", - сказала Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она также сообщила, что в среду, четверг и пятницу депутаты будет работать в комитетах, сессионных заседаний не будет.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #рада
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