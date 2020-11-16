Кондратюк сообщила, что с 12 ноября исполняет обязанности председателя Рады

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк с 12 ноября выполняет обязанности председателя Верховной Рады.

"В соответствии с распоряжением спикера парламента Дмитрия Разумкова, с 12 ноября я приступила к выполнению обязанностей главы Верховной Рады… Я хочу вас заверить, что в моей деятельности не будет никакой интриги, я буду работать строго в соответствии с Конституцией, Регламентом Верховной Рады, законами Украины, и моей обязанностью будет с вашей помощью, вместе с аппаратом Верховной Рады обеспечить стабильную, эффективную и ответственную работу парламента в интересах граждан", - сказала Кондратюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.