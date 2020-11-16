СБ ООН уже не принимает "полезных решений" - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает одной из важнейших задач усиление политической Европы, выстраивание диалога держав для совместных решений.
"Это означает, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, потому что они блокируются: я вынужден констатировать, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не производит больше полезных решений", - заявил французский президент в опубликованном в понедельник интервью изданию Le Grand Continent.
По его словам, "необходимо суметь вновь изобрести полезные формы сотрудничества, коалиций проектов, игроков, и нам надо модернизировать структуры и перебалансировать эти отношения".