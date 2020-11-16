Политика

09:24 16.11.2020

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

2 мин читать
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Молдовы, председателя оппозиционной партии "Действие и солидарность" (PAS) Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в понедельник утром.

Он также написал, что поздравил Санду в понедельник утром в ходе телефонного разговора, в ходе которого пригласил ее посетить Киев.

"Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдовы. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев", - написал Зеленский.

Как сообщалось, Санду одерживает победу во втором туре президентских выборов, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам, за Санду проголосовало на выборах в воскресенье 938 тыс. 390 избирателей, что составляет 57,63% голосов, в то время как за действующего президента Игоря Додона проголосовало 689 тыс. 980 избирателей, что составляет 42,37%. Таковы данные после подсчета голосов на 99,86% участков - 2140 из 2143. Осталось подсчитать голоса на трех участках в США.

Мандат Додона истекает 23 декабря. Инаугурация нового президента состоится сразу после этой даты.

 

Теги: #санду #молдова #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:44 16.11.2020
Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

22:53 15.11.2020
Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдовы - предварительные результаты

Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдовы - предварительные результаты

21:40 15.11.2020
Во втором туре выборов президента Молдовы приняли участие свыше 1,6 млн избирателей – Центризбирком

Во втором туре выборов президента Молдовы приняли участие свыше 1,6 млн избирателей – Центризбирком

14:26 15.11.2020
Зеленский: открытие рынка земли и внедрение новейших технологий станет толчком для полного раскрытия потенциала агросектора Украины

Зеленский: открытие рынка земли и внедрение новейших технологий станет толчком для полного раскрытия потенциала агросектора Украины

03:53 15.11.2020
Новый антирекорд по коронавирусу зарегистрирован в Молдове – 1 411 случаев

Новый антирекорд по коронавирусу зарегистрирован в Молдове – 1 411 случаев

20:27 14.11.2020
Идея программы "Здоровая Украина" в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья – Зеленский

Идея программы "Здоровая Украина" в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья – Зеленский

19:58 14.11.2020
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

19:39 14.11.2020
Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

19:29 14.11.2020
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

19:19 14.11.2020
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: открытие рынка земли и внедрение новейших технологий станет толчком для полного раскрытия потенциала агросектора Украины

Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Донбасс и Крым будут среди приоритетов Шведского председательства в ОБСЕ в 2021г – разговор глав МИД

Киев подготовил новые детали к Плану действий по Донбассу: проработано восстановление контроля над границей, демилитаризация ОРДЛО является ключевой составляющей - источник

Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

ПОСЛЕДНЕЕ

СБ ООН уже не принимает "полезных решений" - Макрон

Трамп вновь отказывается признавать поражение на выборах, хотя ранее допустил победу Байдена

Средняя явка избирателей на выборах городских голов на 13.00 составляла почти 11% - ЦИК

Наблюдатели КИУ заметили "карусели" и незаконную агитацию в день повторного голосования на выборах мэров

В Одессе на одном из избирательных участков досрочно открыли сейф, на другом - выдали бюллетень без паспорта

Госсекретарь США в ходе визита во Францию обсудил глобальные проблемы, включая терроризм и COVID-19

Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Безопасность США под угрозой из-за нежелания Трампа делиться данными разведки

Санкции США мешают Ирану платить в международный фонд вакцин против COVID-19, заявляют в Тегеране

Донбасс и Крым будут среди приоритетов Шведского председательства в ОБСЕ в 2021г – разговор глав МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА