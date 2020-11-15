Политика

17:48 15.11.2020

Трамп вновь отказывается признавать поражение на выборах, хотя ранее допустил победу Байдена

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Трамп вновь отказывается признавать поражение на выборах, хотя ранее допустил победу Байдена

Президент США Дональд Трамп вернулся к своей прежней позиции непризнания победы на президентских выборах своего соперника демократа Джо Байдена.

В своем твиттере он написал: "Он победил только в глазах фейковых медиановостей. Я ничего не признаю. У нас впереди длинный путь (заглавными буквами в тексте президента - ИФ)".

"Сфальсифицированные выборы. Мы победим" - подчеркнул Трамп.

Несколько ранее, как сообщалось, он заявил, что победу на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, одержал его соперник демократ Байден, однако повторил, что победа Байдена обусловлена мошенничеством в ходе подсчета голосов.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы", - написал Трамп.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах, что может занять длительное время.

Накануне Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.

Теги: #сша #трамп #байден
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