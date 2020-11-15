Средняя явка избирателей на выборах городских голов на 13.00 составляла почти 11% - ЦИК
Согласно поступившей в Центральную избирательную комиссию оперативной сводной информации о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явке избирателей) на выборах городских голов 15 ноября, по состоянию на 13.00 воскресенья явка составила 10,78%.
Так, на выборах мэра Луцка по состоянию на 13.00 проголосовали 10,59% избирателей;
На выборах мэра Краматорска - 13,00%;
На выборах мэра Украинки - 15,38%;
На выборах мэра Одессы - 11,68%;
На выборах мэра Сум - 6,92%;
На выборах мэра Херсона - 9,32%;
На выборах мэра Каменец-Подольского - 14,28% избирателей.
"Напоминаем, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте", - добавили в ЦИК.