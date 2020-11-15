Политика

14:26 15.11.2020

Зеленский: открытие рынка земли и внедрение новейших технологий станет толчком для полного раскрытия потенциала агросектора Украины

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Зеленский: открытие рынка земли и внедрение новейших технологий станет толчком для полного раскрытия потенциала агросектора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что открытие рынка земли и внедрение новейших технологий станет толчком для полного раскрытия потенциала аграрного сектора Украины.

В поздравлении по случаю Дня работников сельского хозяйства Украины на своей странице в Фейсбук глава государства отметил, что именно от их преданного и добросовестного труда зависит урожай в Украине, а, следовательно, продовольственная безопасность и экономическое развитие страны.

"Сельское хозяйство формирует около 14% ВВП нашей страны. Благодаря успехам наших аграриев Украина с каждым годом укрепляет свои позиции на мировом рынке, открывает новые экспортные направления и расширяет перечень предлагаемых товаров. И до сих пор наша страна не раскрыла всего огромного потенциала сельскохозяйственной отрасли. Толчком для ее развития станет открытие рынка земли и внедрение новейших технологий. А двигателем – богатый опыт, мудрость и трудолюбие наших аграриев", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #рынок_земли
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