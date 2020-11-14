Политика

17:48 14.11.2020

Госсекретарь США в ходе визита во Францию обсудил глобальные проблемы, включая терроризм и COVID-19

1 мин читать
Госсекретарь США в ходе визита во Францию обсудил глобальные проблемы, включая терроризм и COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что терроризм и эпидемия коронавируса были среди тем американо-французских переговоров в субботу.

"С удовольствием говорил в Институт Монтеня о глобальных вызовах, с которыми мы сталкиваемся сегодня, от терроризма до пандемии COVID-19", - написал он в Twitter.

При этом он напомнил, что Вашингтон и Париж были тесными партнерами с момента основания США, и выразил уверенность, что США и Франция продолжат работать вместе над общими проблемами.

В минувший вторник Помпео заявил, что в пятницу отправляется в турне по ряду стран, включая Францию, Грузию, Израиль, Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ, Катар. Он отмечал, что тематика переговоров будет отличаться от страны к стране, однако в значительной степени в центре внимания будут "исторические усилия нынешней администрации по построению мира и сотрудничества на Ближнем Востоке".

Теги: #помпео #сша #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:21 14.11.2020
Губернатор Нью-Йорка отверг заявления Трампа о нежелании штата получить вакцину от COVID-19

Губернатор Нью-Йорка отверг заявления Трампа о нежелании штата получить вакцину от COVID-19

06:32 14.11.2020
Член совета управляющих ФРС Брейнард может стать первой женщиной на посту министра финансов США

Член совета управляющих ФРС Брейнард может стать первой женщиной на посту министра финансов США

05:02 14.11.2020
Безопасность США под угрозой из-за нежелания Трампа делиться данными разведки

Безопасность США под угрозой из-за нежелания Трампа делиться данными разведки

20:58 13.11.2020
Предвыборный штаб Трампа отозвал иск против организации голосования в Аризоне

Предвыборный штаб Трампа отозвал иск против организации голосования в Аризоне

19:52 13.11.2020
Многие сотрудники охраны Трампа заболели COVID-19 после его предвыборных мероприятий

Многие сотрудники охраны Трампа заболели COVID-19 после его предвыборных мероприятий

19:20 13.11.2020
Член совета управляющих ФРС Брейнард может стать первой женщиной на посту министра финансов США

Член совета управляющих ФРС Брейнард может стать первой женщиной на посту министра финансов США

19:06 13.11.2020
Восстановление экономики США превосходит прогнозы, но рост случаев COVID-19 создает риски - глава ФРБ

Восстановление экономики США превосходит прогнозы, но рост случаев COVID-19 создает риски - глава ФРБ

12:22 13.11.2020
Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

09:31 13.11.2020
Walt Disney получила годовой убыток впервые за 40 лет

Walt Disney получила годовой убыток впервые за 40 лет

08:17 13.11.2020
Трамп не исключает своего участия в президентских выборах-2024, если на нынешних победа будет отдана Байдену

Трамп не исключает своего участия в президентских выборах-2024, если на нынешних победа будет отдана Байдену

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Донбасс и Крым будут среди приоритетов Шведского председательства в ОБСЕ в 2021г – разговор глав МИД

Киев подготовил новые детали к Плану действий по Донбассу: проработано восстановление контроля над границей, демилитаризация ОРДЛО является ключевой составляющей - источник

Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Зеленский: наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Санкции США мешают Ирану платить в международный фонд вакцин против COVID-19, заявляют в Тегеране

Донбасс и Крым будут среди приоритетов Шведского председательства в ОБСЕ в 2021г – разговор глав МИД

Трехстороннее заявление по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, заявляет Пашинян

Лукашенко отвергает возможность диалога с протестующими

Эстония будет участвовать в Крымской платформе - МИД

Киев подготовил новые детали к Плану действий по Донбассу: проработано восстановление контроля над границей, демилитаризация ОРДЛО является ключевой составляющей - источник

В Харьковском горсовете назвали выдумкой вариант присяги Кернеса в "Шарите"

Карантин выходного дня обернется катастрофой - Игорь Палица

Если ответственность за недостоверное декларирование не будет восстановлена до конца года, она заработает не ранее 2022-го – Сытник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА