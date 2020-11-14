Госсекретарь США в ходе визита во Францию обсудил глобальные проблемы, включая терроризм и COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что терроризм и эпидемия коронавируса были среди тем американо-французских переговоров в субботу.

"С удовольствием говорил в Институт Монтеня о глобальных вызовах, с которыми мы сталкиваемся сегодня, от терроризма до пандемии COVID-19", - написал он в Twitter.

При этом он напомнил, что Вашингтон и Париж были тесными партнерами с момента основания США, и выразил уверенность, что США и Франция продолжат работать вместе над общими проблемами.

В минувший вторник Помпео заявил, что в пятницу отправляется в турне по ряду стран, включая Францию, Грузию, Израиль, Саудовскую Аравию, Турцию, ОАЭ, Катар. Он отмечал, что тематика переговоров будет отличаться от страны к стране, однако в значительной степени в центре внимания будут "исторические усилия нынешней администрации по построению мира и сотрудничества на Ближнем Востоке".