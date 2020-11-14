Политика

10:58 14.11.2020

Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

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Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Политическая партия «Украинская стратегия Гройсмана» будет участвовать в следующих выборах в Верховную Раду, которые могут произойти уже в следующем году - из-за стремительного ухудшения ситуации в стране, заявил лидер партии, экс-премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью BBC news Украина.

Он отметил, что по данным социологов ( ноябрьские опросы группы «Рейтинг» и Киевского международного института социологии), «Украинскую стратегию Гройсмана» готовы поддержать не менее 3% избирателей. По данным «Рейтинга», если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в украинский парламент, то количество избирателей, которые определились и готовы проголосовать за «Украинский стратегию Гройсмана» превысила бы 3%. По данным КМИС, результат «УСГ» составил бы 3,7%.

Гройсман также напомнил, что «УСГ» стала победителем на местных выборах в городской совет Винницы и областной совет Винницкой области. Должность мэра областного центра во второй раз занял представитель партии Сергей Моргунов с поддержкой более 65% избирателей. Кроме того, представители партии возглавили более половины громад и получили должности мэров в целом в 11 из 18 городов области.

«Для нас ключевое значение теперь партийное строительство по всей Украине. Мы будем иметь своих представителей в местной власти на Житомирщине, Харьковской, Николаевской, Франковщине и Донбассе. Наша задача - профессиональная присутствие в следующем украинском парламенте. Будем обращаться к людям за их поддержкой, которую мы оправдаем в парламенте» - сказал Гройсман.

По его словам Гройсмана, прошедшие местные выборы вряд ли станут единственным поводом к изменению расклада сил в Верховной Раде. «Причины будут другие. У нас очень сложная финансовая и экономическая ситуация, правительство выпустило из-под контроля эпидемию. Верховная Рада потеряла доверие и это может быть причина для досрочных выборов. Я такой сценарий не исключаю, - сказал политик. "Ситуация будет ухудшаться очень быстро, а потому возможность досрочных выборов высока ", - убежден Гройсман.

Отметим также, что по состоянию на ноябрь этого года обнародованы социологические исследования группы «Рейтинг» и Киевского международного института социологии, дают «Украинская стратегии Гройсмана» не менее 3 процентов голосов избирателей. По данным «Рейтинг», если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в украинский парламент, то количество избирателей, которые определились и готовы проголосовать за «Украинский стратегию Гройсмана» превысила бы 3%. По данным КМИС, результат «УСГ» составил бы 3,7%.

 

Теги: #гройсман #партия #выборы
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