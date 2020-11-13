Политика

20:34 13.11.2020

Донбасс и Крым будут среди приоритетов Шведского председательства в ОБСЕ в 2021г – разговор глав МИД

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Донбасс и Крым будут среди приоритетов Шведского председательства в ОБСЕ в 2021г – разговор глав МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел виртуальную встречу с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, в ходе которой собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и усилия по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

"Дмитрий Кулеба сообщил об инициативах Украины в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. Стороны подчеркнули важность неукоснительного выполнения Россией ранее достигнутых договоренностей для продвижения мирного урегулирования на востоке Украины", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба МИД Украины.

Согласно информации, стороны уделили особое внимание приоритетам председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

"У нас есть хорошая традиция, когда новый действующий председатель ОБСЕ осуществляет первый зарубежный визит именно в Украину. В ее продолжение, буду рад приветствовать Анн Линде в Киеве в начале следующего года. Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма к приоритетам председательства Швеции", - отметил Кулеба.

Министр также выступил за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Кулеба сообщил Линде об инициативе создания Крымской платформы и пригласил Швецию присоединиться к ее работе.

"Отдельной темой разговора стало обеспечение эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Дмитрий Кулеба заверил в готовности президента и правительства Украины сделать все необходимое, чтобы обеспечить беспрепятственную и независимую деятельность украинских антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.

Министры также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси, Молдове и Грузии.

Теги: #крым #приоритеты #обсе #донбасс
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