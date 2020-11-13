Политика

15:53 13.11.2020

Если ответственность за недостоверное декларирование не будет восстановлена до конца года, она заработает не ранее 2022-го – Сытник

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Если ответственность за недостоверное декларирование не будет восстановлена до конца года, она заработает не ранее 2022-го – Сытник

Если Украина к концу текущего года законодательно не урегулирует вопрос ответственности за недостоверное декларирование, эта норма сможет вступить в силу только с 2022 года, поясняет Артем Сытник, указ о назначении которого на должность директора НАБУ признан неконституционным.

В пятницу на онлайн-конференции по криминальному праву и процессу Сытник отметил, что после решения Конституционного суда (КС) о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование, дела, которые расследовались по этой статье, закрываются и "фактически потеряны".

"Это решение (об отмене головной ответственности за недостоверное декларирование - ИФ) - это часть большого плана, который начал реализовываться еще в феврале 2019 года. Был целый ряд последовательных решений: отмена ответственности за незаконное обогащение, затем - решение об отмене наших полномочий по подаче исков в суд о признании соглашений недействительными, затем - решение об отмене указа (о назначении Сытника директором НАБУ - ИФ) и мы дошли до решения об отмене статьи 366-1 УК", - сказал он.

По словам Сытника, аналогичная ситуация была после отмены ответственности за незаконное обогащение, которая сейчас уже возвращена законодателем.

"Если мы говорим о восстановлении этой системы, в очередной раз искалеченной Конституционным судом или парламентом, то важно, чтобы этот закон (о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование - ИФ) был принят... Может возникнуть такая ситуация, что Верховная Рада не успевает и принимает закон, к примеру, 20 января. Чиновники все подадут декларации на новый год, условно до 20 января, и фактически к этим декларациям за 2020 год нельзя будет применять статью, которую восстановят", - пояснил он.

"Если мы как государство до 31 декабря не восстановим институт ответственности за фиктивное декларирование, то даже если будет принят идеальный закон, отвечающий международным стандартам и не противоречащий решению Конституционного суда, то возможность имплементации закона появится только в апреле 2022 года", - подытожил Сытник.

Теги: #конституционный_суд #декларация #сытник
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