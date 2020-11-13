Депутат Юрчишин назвал рекомендации включить в повестку дня законопроекты о деятельности КС оптимальными

Рекомендации парламентского комитета по вопросам правовой политики включить в повестку дня сессии все законопроекты, направленные на преодоление конституционного кризиса, являются оптимальным решением, считает первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

"Фактически, комитет пошел, я считаю, оптимальным путем. Сейчас предлагается включить в повестку дня все законопроекты для того, чтобы выработать максимально компромиссный вариант преодоления конституционного кризиса", - цитирует Юрчишина пресс-служба "Голоса".

Как сообщалось, комитет по вопросам правовой политики в пятницу рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии несколько законопроектов, связанных с деятельностью КС, в их числе и законопроект №4311 авторства группы депутатов во главе с Юрчишиным и Александром Корниенко (фракция "Слуга народа"). Законопроект предлагает установить, что КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе минимум 17 судей КС, имеющих полномочия.

Согласно календарному плану, Верховная Рада 17-20 ноября работает в режиме пленарных заседаний.