В Харьковском горсовете назвали выдумкой вариант присяги Кернеса в "Шарите"

Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг возможность того, что Геннадий Кернес, избранный в третий раз городским головой, примет присягу, находясь в берлинской клинике "Шарите".

"Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит", - сказал Сидоренко, отвечая на вопросы журналистов в пятницу.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Кернес будет участвовать в сессии горсовета лично, Сидоренко ответил утвердительно.

Вместе с тем, по его словам, дата возвращения Кернеса еще не известна.

"Я уже устал объяснять. Каждое утро у него в палате происходят консилиумы, на котором врачи решают, можно ли его сегодня или максимум завтра выписывать. Мы не знаем ни о датах, ни о чем. Мы знаем только то, что каждое утро проводятся консилиумы, на котором решается вопрос. Если он еще не здесь, то значит легкие в нем нуждаются лечению в Германии. Как только он окажется здесь, значит, с легкими все в полном порядке", - сказал Сидоренко.

Ранее шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина допустила возможность, что Кернес примет присягу в "Шарите".

"И если гора не идет к Магомету, то ... Правильно! Шарите, так Шарите! Почему, нет? Закон не запрещает главе ТИК туда приехать", - написала Кошкина в своем блоге.

Как сообщалось, Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.