Политика

16:09 13.11.2020

Карантин выходного дня обернется катастрофой - Игорь Палица

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Карантин выходного дня обернется катастрофой - Игорь Палица

Введение карантина выходного дня - абсолютно нелогичное решение, которое трудно объяснить рационально. При этом правительство снова не обеспечило для бизнеса никаких компенсаторов, что грозит настоящей экономической катастрофой.

Об этом в эфире телепрограммы "Право на власть" заявил народный депутат Украины, лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Игорь Палица.

"Вводить локдаун на два дня - это ерунда. Скажите, почему нельзя подвергнуться опасности в торговом центре, когда покупаешь продукты, где сто человек, и можно заразиться в бутике или магазинчике, где находится два-три человека? Почему в общественном транспорте, который не закрывается на выходные, нельзя подвергнуться опасности, но можно нарваться в фитнес-зале? Почему в пятницу вечером с семьей в кафе нельзя заразиться, а в субботу-воскресенье можно? Это очень неразумное решение Кабмина", - заявил депутат.

По его словам, основной удар от карантина выходного дня снова придется на мелкий и средний бизнес.

"Правительство не снизило налоги для бизнеса. Зато повысилась на 35% плата за электроэнергию, а на 50-60% с лета выросла стоимость газа. Правительство убивает экономику, убивает бизнес, убивает обычных людей, которые уже не могут платить за квартплату и покупать еду. И еще правительство запрещает им жить в субботу и воскресенье. Думая, что этим оно спасает страну", - подчеркнул Игорь Палица.

Депутат уверен, что очередной локдаун вызовет экономическую катастрофу.

"Сегодня (необходим - ИФ) только масочный режим. Жесткий и везде: на улице, в транспорте, в магазинах. С жесткими штрафами для руководителей компаний, которые должны за это отвечать. Но нельзя останавливать сегодня экономику. Это обернется катастрофой", - считает парламентарий.

Теги: #for_future #игорь_палица #за_майбутнє
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