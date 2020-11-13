Политика

14:47 13.11.2020

Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

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Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые при реализации предложенного Украиной Плана действий для ТКГ могли бы состояться 31 марта 2021 года, следует проводить по мажоритарной системе.

"По выборам. Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законам", - сказал он в интервью "ТСН".

По его мнению, в ОРДЛО могут быть только мажоритарные выборы, потому что "там нет украинских партий, там ничего нет".

"Пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции", - подчеркнул он.

Кравчук считает, что если Верховная Рада в январе 2021 года примет соответствующий закон о проведении этих выборов, то для подготовки к ним будет достаточно времени.

"Февраль, март и часть января. Времени хватает. И это ж не сегодня начнут готовить. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы. А законы надо принять до этого? О демилитаризации, недопущении преследования невиновных лиц. Нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого-то будут судить. Это просто неприемлемая философия. Только по украинскому закону", - пояснил он.

Кравчук убежден, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который подписали в 2015 году во времена пятого президента Украины Петра Порошенко, является огромной ошибкой.

"Это политическая петля на шее Украины и один из тормозов, которое везде и во всем мешает нам принимать решения. Вчера мы заседали в ТКГ. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок Минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом", - пояснил он.

Кравчук отмечает, что это не единственный документ, который был принят в Минском процессе и Нормандском формате. Принято много документов, поэтому надо брать весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе", - сказал он.

По его словам, украинская делегация в ТКГ старается убедить, аргментирует, говорит о возможных компромиссах.

"Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип - нельзя провести выборы по украинскому закону на территории, где нет ни грамма украинского", - заявил он.

 

Теги: #ткг #кравчук #ордло
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