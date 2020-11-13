Сообщения о якобы "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствует действительности – советник Ермака

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что распространяемая информация о якобы "заоблачных тарифах" на лечение президента Украины Владимира Зеленского от COVID-19 в больнице "Феофания" не соответствует действительности.

"Единственное отличие пребывания Владимира Зеленского в "Феофании" от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн. Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности. "Более того, скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Подоляк указал, что стоимость одного дня пребывания президента Зеленского в клинике "Феофания", включая врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, составляет сумму, эквивалентную 7,8 тыс. грн, и это стандартный "лечебный пакет", который получает любой пациент клиники.

"На сегодняшний день в "Феофанию" госпитализировано порядка 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов", - отметил он.