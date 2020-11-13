Политика

11:39 13.11.2020

Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

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Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 9 ноября выявили коронавирус, находится в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты, подчеркивает главный врач "Феофании" Игорь Семенив.

"Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн на день. Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Семенив напомнил, что "Феофания" с начала сентября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией и приняла уже 120 человек. "И бюджет для каждого – одинаковый. И это далеко не 2,7 млн грн, взятых из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить", - указал он.

Главврач "Феофании" также сообщил, что президент Зеленский чувствует себя хорошо. "Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", - отметил он.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

"Феофания" – медицинское учреждение, которое подчиняется Государственному управлению делами, обслуживает государственных служащих, сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций.

Теги: #коронавирус #зеленский
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