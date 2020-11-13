Политика

10:58 13.11.2020

Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

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Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

Помощь Украине от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС), а также продолжение безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины зависит от борьбы украинских властей с коррупцией, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", - написал Маасикас в Twitter в пятницу.

Так посол прокомментировал статью "Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы", опубликованную в издании "The Economist".

 

Теги: #ес #коррупция #маасикас #мвф
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