Политика

10:16 13.11.2020

Украина и ЕС договорились углубить сотрудничество в сфере критического сырья - онлайн-встреча Шмыгаля и Шефчовича

2 мин читать
Украина и ЕС договорились углубить сотрудничество в сфере критического сырья - онлайн-встреча Шмыгаля и Шефчовича

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президента Европейской Комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович провели онлайн-встречу, на которой обсудили пути активизации сотрудничества Украины и Еврокомиссии построения стратегического партнерства между ЕС и Украиной в сфере критического сырья.

"Денис Шмыгаль отметил, что основной целью Украины в сфере экономического сотрудничества с Европейским Союзом является дальнейшая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, как это закреплено в положениях Соглашения об ассоциации. И отметил, что Украина поддерживает намерения Евросоюза развивать стратегическое партнерство с другими странами", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Шмыгаль отметил, что для Украины важно инициировать совместный проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений тех минералов, которые отнесены к стратегическому перечню Евросоюза.

"Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро. Для Украины важной было бы помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос. Этот проект касается не только верификации запасов, но и подготовки месторождений к аукциону", - добавил он.

Премьер также поприветствовал запуск Европейского альянса критического сырья (ERMA).

Также Шмыгаль предложил применить инновационный кластерный подход в развитии сотрудничества в сырьевой сфере. "Мы могли бы рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина также готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта поддержки Украины по верификации имеющейся информации о разведанных и потенциальных запасах критического сырья.

Ранее Шефчович заявил, что Украина может быть естественным партнером КС в сфере ответственных и устойчивых источников сырья, критически важных для чистых цифровых технологий. "Двери ERMA для Украины открыты", - написал Шевчович в Twitter в четверг.

Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-yes-domovilisya-poglibiti-spivpracyu-u-sferi-kritichnoyi-sirovini

Теги: #шмыгаль #ес #шефчович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 13.11.2020
Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

Посол ЕС напомнил, что помощь Украине от МВФ и ЕС, а также продолжение безвиза зависит от борьбы с коррупцией

10:16 13.11.2020
Шмыгаль предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электрокаров

Шмыгаль предложил ЕС построить в Украине завод по производству аккумуляторов для электрокаров

17:11 12.11.2020
Двери Европейского сырьевого альянса для Украины открыты - вице-президент ЕК

Двери Европейского сырьевого альянса для Украины открыты - вице-президент ЕК

17:03 12.11.2020
И.о. мэра Луцка просит премьера отменить карантин выходного дня

И.о. мэра Луцка просит премьера отменить карантин выходного дня

16:24 12.11.2020
Правительство будет поощрять инвестиции в экологическое развитие сельского хозяйства и промышленности - торгпред

Правительство будет поощрять инвестиции в экологическое развитие сельского хозяйства и промышленности - торгпред

14:47 12.11.2020
Шмыгаль считает необходимым разработку мер для широкого привлечения молодежи к научным процессам в Украине

Шмыгаль считает необходимым разработку мер для широкого привлечения молодежи к научным процессам в Украине

13:16 12.11.2020
Во время председательства Литвы в Совете Евросоюза в 2027 году ЕС уже мог бы объявить Украину кандидатом на членство - посол Литвы

Во время председательства Литвы в Совете Евросоюза в 2027 году ЕС уже мог бы объявить Украину кандидатом на членство - посол Литвы

20:50 11.11.2020
Боррель рассчитывает на эффективное сотрудничество с будущей администрацией США

Боррель рассчитывает на эффективное сотрудничество с будущей администрацией США

16:32 11.11.2020
Шмыгаль: Если ничего не делать, то 10-15 декабря мест в больницах не будет даже в коридорах

Шмыгаль: Если ничего не делать, то 10-15 декабря мест в больницах не будет даже в коридорах

15:25 11.11.2020
Карантин выходного дня будет действовать с предстоящих выходных до 30 ноября - Шмыгаль

Карантин выходного дня будет действовать с предстоящих выходных до 30 ноября - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Зеленский: наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру на Донбассе

Советник Ермака Уманский подал в отставку

Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину в конце этого года – посол

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности - посол

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский чувствует себя хорошо, а находится он в "Феофании" на тех же условиях, что и другие пациенты – главврач

Зеленский: наши партнеры отмечают усилия Украины и ее успехи на пути к миру на Донбассе

Советник Ермака Уманский подал в отставку

Более половины украинцев уверены, что выборы в местные органы власти никак не повлияют на жизнь их города или села - опрос

Между Украиной и США существует стратегическое партнерство - замглавы ОПУ Жовква

Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину в конце этого года – посол

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности - посол

Зеленский в "Феофании" может постоянно находиться в рабочем режиме, потому что там уже оборудована специальная ситуационная комната – советник Ермака

Украина и Грузия подтверждают намерение углублять двусторонние отношения - МИД

Кулеба: Мы не против закрытия Россией своих торгпредставительств в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА