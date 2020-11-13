Украина и ЕС договорились углубить сотрудничество в сфере критического сырья - онлайн-встреча Шмыгаля и Шефчовича

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президента Европейской Комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович провели онлайн-встречу, на которой обсудили пути активизации сотрудничества Украины и Еврокомиссии построения стратегического партнерства между ЕС и Украиной в сфере критического сырья.

"Денис Шмыгаль отметил, что основной целью Украины в сфере экономического сотрудничества с Европейским Союзом является дальнейшая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, как это закреплено в положениях Соглашения об ассоциации. И отметил, что Украина поддерживает намерения Евросоюза развивать стратегическое партнерство с другими странами", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Шмыгаль отметил, что для Украины важно инициировать совместный проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений тех минералов, которые отнесены к стратегическому перечню Евросоюза.

"Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро. Для Украины важной было бы помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос. Этот проект касается не только верификации запасов, но и подготовки месторождений к аукциону", - добавил он.

Премьер также поприветствовал запуск Европейского альянса критического сырья (ERMA).

Также Шмыгаль предложил применить инновационный кластерный подход в развитии сотрудничества в сырьевой сфере. "Мы могли бы рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы и на другие мировые рынки", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина также готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта поддержки Украины по верификации имеющейся информации о разведанных и потенциальных запасах критического сырья.

Ранее Шефчович заявил, что Украина может быть естественным партнером КС в сфере ответственных и устойчивых источников сырья, критически важных для чистых цифровых технологий. "Двери ERMA для Украины открыты", - написал Шевчович в Twitter в четверг.

Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-ta-yes-domovilisya-poglibiti-spivpracyu-u-sferi-kritichnoyi-sirovini