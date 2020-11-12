Более половины украинцев уверены, что выборы в местные органы власти никак не повлияют на жизнь их города или села - опрос

56,5% украинцев считают, что выборы в местные органы власти, прошедшие в Украине 25 октября, ничего не изменят в жизни их города или села, свидетельствуют результаты социологического исследования центра "Социс", проведенного с 28 октября по 2 ноября 2020 года.

По данным исследования, 25,3% респондентов ответили, что эти выборы изменят жизнь в их городе/селе к лучшему, 8,2% - изменят жизнь в их городе/селе к худшему.

42,7% опрошенных указали, что местные выборы "скорее были проведены честно", 19,2% - "скорее были проведены нечестно", 17,6% - "однозначно были проведены честно", 6,4% - "однозначно были проведены нечестно".

78,8% респондентов подчеркнули, что "вообще не сталкивались" на этих выборах с подкупом избирателей, то есть когда предлагали проголосовать за какого кандидата/партию за деньги/ продуктовые пайки/средства на лечение и т.д. 12% - отметили, что с этим сталкивались их родные/друзья/знакомые, 4,5% - что сталкивались лично.

Среди тех, кто не ходил голосовать на выборах, 16,2% указали причиной пандемию коронавируса, 15,3% - работу в день голосования, 14,9% выбрали ответ "не видел/-а смысла в голосовании, - все равно от нас ничего не зависит", 12,1% - "меня не было в городе/деревне в день голосования", 11,3% - "отсутствие достойных кандидатов", 5,3% - "я никогда/почти никогда не хожу на выборы", 4% - "усиление карантина", 3,3% - "проживаю в месте, отличном от места голосования", 2,2% - "очень сложная система голосования", 2,2% - "просто было лень идти на избирательный участок", 1,7% - "из-за больших очередей на избирательном участке", 1,2% - "опасения различных беспорядков или провокаций на избирательном участке", 0,7% - "моей фамилии не оказалось в списке избирателей", 0,6% - "я не знал/ла, где именно находится избирательный участок". В то же время 18,8% опрошенных выбрали указали другой ответ.

40,2% респондентов среди тех, кто голосовал на выборах, сообщили, что определились, за какого кандидата и за какую партию голосовать на этих выборах еще до начала избирательной кампании, 21,4% - за месяц до выборов, 19,1% - в течение недели до дня голосования, 7,2% - за день до дня голосования, 8,9% - в день голосования.

На вопрос о том, на какие именно ключевые качестве кандидата вы ориентировались при голосовании, среди тех, кто голосовал на выборах, 31,2% назвали вариант "много сделал/ -а для нашего края/населенного пункта". 26,5% опрошенных отметили "опыт хозяйственника", 22,9% - "порядочность, честность", 13,7% - "образованность, ум", 9,6% - "незапятнанность коррупционными связями", 8,7% - "энергичность, активная деятельность", 8,7% - "простота, близость к людям", 7,7% - "патриотизм, преданность украинской идее", 7,4% - "молодой/-я, прогрессивный/-я", 6,9% - "новый человек, который ранее не был у власти", 6,3% - "известный в наших краях человек", 6% - "родился/-лась в наших краях, местный", 4,4% - "альтернатива действующей власти", 4,4% - "успешность, состоятельность", 3,1% - "хорошо говорит", 1,7% - "привлекательная внешность", 6% - "другое".

Соцопрос проводился методом CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: 2 тыс. респондентов.

Источник: https://socis.kiev.ua/ua/2020-11-12/