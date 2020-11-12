Между Украиной и США существует стратегическое партнерство - замглавы ОПУ Жовква

Между Украиной и США существует стратегическое партнерство, Штаты готовы и дальше играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины и сейчас идет подготовка полноценного визита главы Украинского государства Владимира Зеленского в США, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в эфире программы "Вопрос здесь ставим мы" на Радио НВ Жовква отметил, что Украина рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны США.

"Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена, и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм: США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности", - сказал Жовква.

Замруководителя ОПУ убежден, что США и другие страны-члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

"А мы будем выполнять свое домашнее задание, выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО: реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена", - рассказал он.

Жовква также отметил, что в вопросе борьбы с коррупцией видение президента Украины Владимира Зеленского и потенциального будущего президента США Байдена полностью совпадают. Глава Украинского государства конкретными действиями доказывает свою настроенность на борьбу с коррупцией.

"Здесь я надеюсь и уверен в том, что будущий президент Соединенных Штатов будет нашим союзником", - отметил он.

Кроме того, по его словам, важной частью двусторонних отношений Украины и США является экономическая составляющая. Соответствующие шаги в этой сфере происходили несмотря на избирательный процесс в США. Так, недавно было подписано соглашение с компанией Westinghouse о переходе еще одного реактора украинских АЭС - на этот раз типа ВВЭР-440 - на американское ядерное топливо. Также на прошлой неделе состоялась встреча в формате видеосвязи президента Украины с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом.

"Очень многие американские компании могут быть заинтересованы в украинском рынке. И будут заинтересованы. И мы по этому треку будем идти вместе", - отметил замруководителя ОПУ.

В то же время Жовква заявил, что Украинское государство рассчитывает на поддержку американских партнеров для завершения судебной реформы в кратчайшие сроки. Зеленский в недавнем заседании обновленной Комиссии по вопросам судебной реформы уже поставил соответствующие задачи.

"Многие наши зарубежные партнеры, в том числе американские, говорят: события, которые сейчас происходят, в частности из-за Конституционного суда, и решительный настрой президента в этой ситуации как раз и позволяет именно в этот период завершить судебную реформу. Буквально от всех партнеров нам приходится это слышать", - рассказал Жовква.

Он также сообщил, что сейчас идет подготовка полноценного визита Зеленского в США, в частности обработка повестки дня такой поездки.

"Экономика также должна быть в приоритете рядом с политикой, наряду с вопросами безопасности. Поэтому такой визит, безусловно, готовится ", - сказал Жовква.