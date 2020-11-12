Политика

13:18 12.11.2020

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности - посол

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Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности - посол

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности, заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности. Мы согласны с мнением Киева, что эта инициатива поможет консолидировать политику непризнания, противостоять милитаризации Крыма, следить за ситуацией с правами человека и экологией, поднимать другие неотложные проблемные вопросы, возникающие из-за оккупации Крыма", - сказал посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Сарапинаса, эта инициатива соотносится с политикой непризнания Европейским Союзом незаконной аннексии Крыма и требованиями ЕС к России обеспечить права жителей полуострова.


Полный текст интервью с послом Литвы в Украине Вальдемарасом Сарапинасом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #крым #сарапинас #украина #литва
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