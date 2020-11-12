Политика

13:16 12.11.2020

Во время председательства Литвы в Совете Евросоюза в 2027 году ЕС уже мог бы объявить Украину кандидатом на членство - посол Литвы

2 мин читать
Во время председательства Литвы в Совете Евросоюза в 2027 году ЕС уже мог бы объявить Украину кандидатом на членство - посол Литвы

Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского Союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС, сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027" - помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ и вместе с тем обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать более быстрому росту ее экономики. Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сарапинас подчеркнул, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - добавил он.

Посол отметил, что в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, которая будет способствовать укреплению процесса реформ.

"Перед Украиной стоит сложная задача: одновременно решать проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнять структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, вам необходимо бороться с пандемией Covid-19. Несмотря на эти вызовы, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ", - считает он.

Сарапинас указал, что Литва последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

"Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой - это аксиома", - подчеркнул дипломат.


Полный текст интервью с послом Литвы в Украине Вальдемарасом Сарапинасом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #ес #сарапинас #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 12.11.2020
Посол Литвы указал на большие перспективы дальнейшего развития контейнерного поезда "Викинг"

Посол Литвы указал на большие перспективы дальнейшего развития контейнерного поезда "Викинг"

13:45 12.11.2020
Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину в конце этого года – посол

Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину в конце этого года – посол

13:41 12.11.2020
Литовские предприятия увеличили количество запросов по развитию бизнеса в Украине - посол

Литовские предприятия увеличили количество запросов по развитию бизнеса в Украине - посол

13:18 12.11.2020
Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности - посол

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности - посол

20:50 11.11.2020
Боррель рассчитывает на эффективное сотрудничество с будущей администрацией США

Боррель рассчитывает на эффективное сотрудничество с будущей администрацией США

15:13 11.11.2020
Россия закрывает торгпредства в Литве и Украине, планирует открыть в Сирии

Россия закрывает торгпредства в Литве и Украине, планирует открыть в Сирии

12:46 11.11.2020
49% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 41% - вступление в НАТО – опрос

49% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 41% - вступление в НАТО – опрос

20:50 10.11.2020
Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 гг

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по бюджету на 2021-2027 гг

18:55 10.11.2020
Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

16:46 10.11.2020
ЕС намерен закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 - СМИ

ЕС намерен закупить до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Литвы Науседа планирует посетить Украину в конце этого года – посол

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности - посол

Кулеба: Мы не против закрытия Россией своих торгпредставительств в Украине

Центризбиркому осталось получить результаты выборов 90 голов - сайт ЦИК

Кулеба и Маас обсудили перспективу контактов в рамках "Нормандского формата"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в "Феофании" может постоянно находиться в рабочем режиме, потому что там уже оборудована специальная ситуационная комната – советник Ермака

Украина и Грузия подтверждают намерение углублять двусторонние отношения - МИД

Кулеба: Мы не против закрытия Россией своих торгпредставительств в Украине

Центризбиркому осталось получить результаты выборов 90 голов - сайт ЦИК

Кулеба и Маас обсудили перспективу контактов в рамках "Нормандского формата"

Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права - МИД

На парламентских выборах ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" 20,6%, "Евросолидарность" 16% - КМИС

Введение "карантина выходного дня" может негативно сказаться на явке во втором туре местных выборов - КИУ

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - опрос КМИС

"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для задержанного на взятке новоизбранного главы Воловецкой ОТГ – Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА