Политика

12:32 12.11.2020

Зеленский в "Феофании" может постоянно находиться в рабочем режиме, потому что там уже оборудована специальная ситуационная комната – советник Ермака

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Зеленский в "Феофании" может постоянно находиться в рабочем режиме, потому что там уже оборудована специальная ситуационная комната – советник Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский находится на самоизоляции в больнице "Феофания", потому что там уже оборудована специальная ситуационная комната, что позволяет главе государства все время находиться в рабочем режиме, отмечает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он пояснил агентству "Интерфакс-Украина", что поскольку государственная резиденция "Конча-Заспа", где временно проживает президент, была ранее законсервирована, а ему нужно будет находиться не на рабочем месте минимум около 14 дней и проводить при этом много встреч в режиме онлайн, то было принято решение перебраться в "Феофанию".

"По причине того, что там уже оборудована специальная ситуационная комната, где поставлено всё оборудование, заведена спецсвязь, и можно сразу работать, проводить онлайн-встречи, селекторные совещания. То есть мотивационно это исключительно связано с тем, чтобы выстроить рабочий график сразу, независимо от того времени, которое ему придется находиться на изоляции", - указал он.

Советник главы ОП также сообщил, что в состоянии здоровья Зеленского не произошло никаких изменений с того момента, когда был получен позитивный результат теста на COVID-19. "У президента небольшие температурные колебания, не более того. Поэтому еще раз: причина переезда в "Феофанию" связана только с тем, что там была возможность сразу работать в ситуационной комнате", - подчеркнул он.

Подоляк добавил, что поскольку глава ОП Ермак также постоянно находится в рабочем процессе, а в его квартире организовать ситуационную комнату невозможно, то нельзя было допустить, чтобы он выпал из рабочего режима минимум на две недели.

Теги: #коронавирус #зеленский #ермак
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