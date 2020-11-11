Политика

20:50 11.11.2020

Боррель рассчитывает на эффективное сотрудничество с будущей администрацией США

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Боррель рассчитывает на эффективное сотрудничество с будущей администрацией США

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется на стратегический подход США к партнерству с ЕС при Джо Байдене.

"Я бы хотел начать с того, что для нас прекрасно то, что новый избранный президент господин Байден хочет уважать демократию и видит в нас партнеров", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая в среду в Европарламенте в Брюсселе с сообщением по итогам президентских выборов в США.

При этом глава европейской дипломатии отметил необходимость усиления "стратегической автономии Европейского союза" - концепции, которую ЕС намерен постоянно использовать в будущем.

Он перечислил приоритеты, на которых ЕС намерен сосредоточить внимание в партнерстве с США.

Это сотрудничество в рамках ООН. ЕС намерен продолжать работу по защите прав человека. В планах сотрудничества - Всемирная организация по торговле, особенно механизм урегулирования споров. Общая цель - борьба против COVID-19, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения. Актуальной остается борьба против климатических изменений. Среди направлений сотрудничества - поиск общих подходов к отношениям с Китаем, Ираном, соседними с ЕС государствами, партнерство в НАТО.

Боррель предположил, что "теперь это будет делать легче". "Нам предстоит многое сделать, и наши возможности развивать это партнерство будут намного более эффективными, если оба партнера сильны, решительно настроены, если в Европейском союзе мы будем выступать с единой позиции, начиная наше сотрудничество с новым конгрессом, новым правительством, новым президентом", - объяснил глава дипломатии ЕС.

"Соединенные Штаты и Европейский союз должны будут оставаться стратегическими партнерами в трудные моменты, как тот, который мы сейчас переживаем. Сильное трансатлантическое партнерство - это главное. И мы готовы как можно скорее начать наше сотрудничество с новым правительством", - резюмировал Боррель.

Теги: #сша #сотрудничество #ес
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