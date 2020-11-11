Политика

19:02 11.11.2020

Украина и Грузия подтверждают намерение углублять двусторонние отношения - МИД

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Украина и Грузия подтверждают намерение углублять двусторонние отношения - МИД

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочорившили обсудили новые возможности для активизации диалога между двумя странами после завершения избирательного процесса в Грузии, сообщает МИД Украины.

"Украина соглашается с выводами ЕС и международных наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, что парламентские выборы в Грузии, прошедшие 31 октября, были конкурентными и состоялись в целом с соблюдением фундаментальных свобод", - цитирует слова Боднара пресс-служба МИД в среду.

Замглавы МИД выразил надежду, что второй раунд голосования в Грузии 21 ноября пройдет соответствии с самыми высокими демократическими стандартами.

Стороны подчеркнули важность углубления стратегического партнерства между Украиной и Грузией, прежде всего, в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной сферах.

Дипломаты также обменялись мнениями по ситуации в регионе Южного Кавказа.

Источник: https://mfa.gov.ua/news/ukrayina-i-gruziya-pidtverdzhuyut-namir-pogliblyuvati-dvostoronni-vidnosini

Теги: #грузия #дипломатия
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