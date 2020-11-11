Кулеба: Мы не против закрытия Россией своих торгпредставительств в Украине

Украинская сторона ничего не имеет против закрытия Россией своих торговых представительств в Украине, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина по инициативе Министерства иностранных дел расторгла соглашение с РФ о торговых представительствах еще три месяца назад "Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", - написал Кулеба в Twitter в среду.

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение о ликвидации торговых представительств России в Литве и Украине, что следует из опубликованного Кабмином постановления. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 ноября. Одновременно правительство РФ приняло решение об открытии торгового представительства в Сирии: оно должно появиться в Дамаске до конца 2020 года.