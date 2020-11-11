Политика

14:27 11.11.2020

Кулеба и Маас обсудили перспективу контактов в рамках "Нормандского формата"

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Кулеба и Маас обсудили перспективу контактов в рамках "Нормандского формата"

Министр иностранных дел Украины во время телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом проинформировал его об усилиях Украины по дипломатическому урегулированию конфликта на Донбассе, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Хайко Маас положительно оценил усилия Украины в "Нормандском формате" и Трехсторонний контактной группе: соблюдение, несмотря на случаи нарушений, режима прекращения огня и открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области. Стороны обсудили перспективу контактов министров иностранных дел в "Нормандском формате", - указывается в сообщении.

Кроме того, Маас положительно оценил украинскую инициативу по основанию Крымской платформы и согласился с важностью сохранения темы временно оккупированного Крыма среди приоритетов международной повестки дня.

Министры также обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства в следующем году. Кулеба отметил важность дальнейшей постепенной интеграции Украины во Внутренний рынок Европейского Союза.

Стороны положительно отметили высокую динамику отношений между Украиной и Германией: взаимодействие между лидерами стран, контакты между министрами иностранных дел, визит главы украинского парламента в Германию, подготовку к политическим консультациям между министерствами иностранных дел.

Кулеба и Маас также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси.

 

Теги: #нормандский_формат #кулеба #маас
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