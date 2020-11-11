Политика

13:17 11.11.2020

Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права - МИД

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Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права - МИД

Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.

"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", - говорится в заявлении МИД Украины в связи с окончанием войны в Нагорном Карабахе.

Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах. "Этот принцип является основополагающим для Украины, которая сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - подчеркнуто в заявлении

Теги: #карабах #мид
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