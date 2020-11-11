Политика

12:41 11.11.2020

На парламентских выборах ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" 20,6%, "Евросолидарность" 16% - КМИС

2 мин читать
На парламентских выборах ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" 20,6%, "Евросолидарность" 16% - КМИС

22,1% определившихся с выбором украинцев проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах в Украине, если бы они проходили во второй половине октября 2020 года, 20,6% отдали бы голоса за партию "Слуга народа", 16% - за "Европейскую солидарность", 9,2% - за "Батькивщину".

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в октябре-ноябре текущего года, и представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, партию "Сила и честь" поддержали бы на выборах в Верховную Раду 5,4% украинцев, Радикальную партию – 5%, "Голос" – 4,2%. Другие партии набрали бы не более 4% голосов.

В начале ноября 22,1% согласившихся повторно ответить на этот же вопрос респондентов поддержали бы на парламентских выборах ОПЗЖ, 19,3% - "Европейскую солидарность", 18,7% - "Слугу народа", 9,3% - "Батькивщину", 6,6% - "Силу и честь", 5,4% - Радикальную партию, 4,7% - "Голос". Другие партии набрали бы менее 4%.

Полевой этап исследования длился с 17 по 24 октября. Было опрошено 1502 респондента. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных пяти макрорегионов (Запад, Центр, Юг, Восток, Донбасс). Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются Украиной, - в АР Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Теги: #кмис #опрос #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 11.11.2020
На выборах в Раду ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" - 20,6%, "Евросолидарность" - 16%

На выборах в Раду ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" - 20,6%, "Евросолидарность" - 16%

12:17 11.11.2020
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - опрос КМИС

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5% - опрос КМИС

12:06 11.11.2020
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5%

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5%

15:42 10.11.2020
Рада на следующей неделе может принять законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

Рада на следующей неделе может принять законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

13:13 10.11.2020
Большинство украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

Большинство украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении – опрос

12:55 10.11.2020
Украинцы доверяют ВСУ, церкви и ГСЧС, не доверяют – чиновникам, судам и российским СМИ – опрос

Украинцы доверяют ВСУ, церкви и ГСЧС, не доверяют – чиновникам, судам и российским СМИ – опрос

12:19 10.11.2020
Съезд "Слуги народа" пройдет ориентировочно в январе 2021 года

Съезд "Слуги народа" пройдет ориентировочно в январе 2021 года

12:02 10.11.2020
В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

11:46 10.11.2020
В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос

В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос

11:46 10.11.2020
У Зеленского наибольший президентский рейтинг – опрос

У Зеленского наибольший президентский рейтинг – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права - МИД

Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины

Решение политического кризиса вокруг КС лежит исключительно в законодательной плоскости - Шмыгаль

Зеленский и Меркель отметили важность предстоящего разговора советников лидеров "Нормандского формата"

Зеленский в разговоре с Меркель отметил важность продолжения переговоров в формате Нормандской четверки

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права - МИД

Введение "карантина выходного дня" может негативно сказаться на явке во втором туре местных выборов - КИУ

"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для задержанного на взятке новоизбранного главы Воловецкой ОТГ – Корниенко

"Опора" разработала новое приложение "Выборы 2020"

Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины

Эрдоган считает необходимым создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - СМИ

Алиев считает полезным создание российско-турецкого миротворческого центра в Карабахе

Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе - Эрдоган

Кулеба обсудил с главой МИД Молдовы Чокоем углубление двусторонних отношений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА