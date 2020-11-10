Политика

23:45 10.11.2020

Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

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Байден не намерен судиться с Трампом для обеспечения перехода власти

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, заявил во вторник, что не видит необходимости в правовых мерах для обеспечения перехода власти к его администрации.

"Я не вижу необходимости в судебных исках. Честно говоря, я думаю, что вы видите этот судебный процесс, он идёт полным ходом. Он (Трамп - ИФ) предпринимает меры. И пока нет никаких доказательств утверждений президента или госсекретаря США Майка Помпео (о том, что на выборах были нарушения - ИФ)", - заявил Байден, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он подчеркнул, что продолжит работать по плану вне зависимости от заявлений Трампа в его адрес. По его словам, на данный момент Трамп - единственный президент страны, он пробудет им до 20 января.

"Мы просто продолжим работать в таком же режиме, в котором планировали. Мы будем делать это точно так же, как мы бы делали это, признай Трамп поражение", - пояснил Байден.

"Ничего существенным образом не меняется", - отметил он.

В то же время Байден назвал "позором" отказ Трампа признать победу кандидата от демократов.

Он заявил, что верит, что в конечном итоге переход власти состоится.

"Я думаю, что в итоге все это осуществится 20 января, и до этого момента, я надеюсь и ожидаю, что американский народ действительно узнает и поймёт, что у нас успешно прошел переходный период", - сказал Байден.

Отвечая на вопрос о республиканцах, которые сейчас не признают его победу на выборах, Байден сказал, что и они в конечном счёте признают его президентом США.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в том, что в США состоится "плавный переход" власти ко "второй администрации Трампа".

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Президент США республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.

Теги: #сша #мнение #байден #иски
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