Политика

22:30 10.11.2020

Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины

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Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность вместе с ними искать решение военного конфликта на востоке Украины.

По сообщению штаба Байдена, тот коснулся этой темы во время разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Так, Байден выразил Макрону "интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также - по иранской ядерной программе".

Джонсону же Байден заявил о желании "работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина".

Ранее в ноябре Байден, основываясь на прогнозах СМИ, объявил о своей победе на выборах президента США. Ряд мировых лидеров поздравил его с этим достижением. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и намерен оспаривать результаты голосования в судах.

Теги: #сша #украина #байден
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