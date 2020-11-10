Эрдоган считает необходимым создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказался за создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань.

"Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение перемещенных азербайджанцев в их дома", - цитирует турецкий телеканал TRT слова Эрдогана.

По данным телеканала, в разговоре с Путиным Эрдоган заявил также, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.

"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха", - цитирует Эрдогана турецкий телеканал TRT.