Турция вместе с Россией будет участвовать в контроле за перемирием в Карабахе - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара примет участие в работе миссии по контролю за перемирием в Карабахе.

"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха", - цитирует Эрдогана турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что наблюдение будет осуществляться при помощи совместного центра, который будет создан на определяемой Азербайджаном территории.

Эрдоган также предложил применить в Сирии механизм, похожий на тот, что необходимо применить в Карабахе.

"Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение перемещенных азербайджанцев в их дома", - сказал Эрдоган.

"Такие же механизмы могут быть применены в Сирии", - сказал турецкий лидер.