Кулеба обсудил с главой МИД Молдовы Чокоем углубление двусторонних отношений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с новоназначенным главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем поздравил его с назначением и обсудил ряд вопросов сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министры подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Республики Молдова в международно признанных границах. Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чоко подтвердили намерение углублять украинско-молдавские отношения, в частности решить накопленные в предыдущие годы проблемные вопросы", - указывается в сообщении.

Стороны также договорились активизировать взаимодействие в рамках международных организаций.

Кулеба принял приглашение Чокоя посетить с визитом Молдову.

Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-proviv-telefonnu-rozmovu-z-novopriznachenim-glavoyu-mzs-moldovi-aureliu-chokoyem