Зеленский и Меркель отметили важность предстоящего разговора советников лидеров "Нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель отметили важность предстоящего разговора советников лидеров "Нормандского формата".

Как сообщает пресс-служба президента Украины, во время их телефонного разговора в фокусе внимания был вопрос достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в "Нормандском формате".

Зеленский рассказал о ходе самого длительного перемирия на востоке Украины. "Есть позитив – самое длительное перемирие за весь период войны. Ключевое достижение: число погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом. Однако все еще продолжаются провокации со стороны незаконных вооруженных формирований. Это очень затрудняет продвижение к миру", - подчеркнул он.

Президент Украины отдельно отметил, что украинская сторона в полном объеме выполнила договоренности об открытии КПВВ "Счастье" и "Золотое". "Это подтвердили международные партнеры Украины, в частности дипломаты других государств, представители ОБСЕ в ТКГ. В то же время запланировано начало работы упомянутых пунктов сегодня было сорвано другой стороной, которая не открыла КПВВ на неподконтрольной Украины территории Луганщины", - говорится в сообщении.

Зеленский также рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий по Донбассу, заранее предоставленном партнерам по "Нормандскому формату", который будет способствовать активизации работы Трехсторонней контактной группы.

6 ноября Зеленский сообщил, что видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября.