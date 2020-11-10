Зеленский в разговоре с Меркель отметил важность продолжения переговоров в формате Нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель поблагодарил за поддержку мирных инициатив Украины по урегулированию ситуации на Добассе и отметил важность продолжения переговоров в Нормандском формате.

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжать переговоры в N4 (Нормандской четверке – ИФ). Желаю немецкому народу сил для преодоления Covid-19", - написал Зеленский в Twitter во вторник вечером.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1326168736018083840