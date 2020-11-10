Одесская областная ТИК пытается украсть у "Нашего края" победу на выборах в облсовет - Киссе

Одесская областная территориальная избирательная комиссия безосновательно списала 1 тыс. голосов у партии "Наш край", заявил лидер партии в области, народный депутат Антон Киссе.

"У нас на руках все протоколы окружных избирательных комиссий, согласно которым "Наш край" проходит в облсовет с результатом 5,16%. Более того, в проекте протокола областной ТИК также указывалась эта цифра. Но, по инициативе ОПЗЖ и "За майбутне", ТИК пытается украсть у нас победу на выборах в облсовет, просто "списав" сегодня ночью 1000 голосов", – цитирует Киссе пресс-служба партии во вторник.

По его словам, ТИК заседала в ночь на вторник.

"Наш край" планирует обратиться в административный суд и опротестовать решение ТИК по выборам в облсовет.