Политика

12:01 10.11.2020

Одесская областная ТИК пытается украсть у "Нашего края" победу на выборах в облсовет - Киссе

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Одесская областная ТИК пытается украсть у "Нашего края" победу на выборах в облсовет - Киссе

Одесская областная территориальная избирательная комиссия безосновательно списала 1 тыс. голосов у партии "Наш край", заявил лидер партии в области, народный депутат Антон Киссе.

"У нас на руках все протоколы окружных избирательных комиссий, согласно которым "Наш край" проходит в облсовет с результатом 5,16%. Более того, в проекте протокола областной ТИК также указывалась эта цифра. Но, по инициативе ОПЗЖ и "За майбутне", ТИК пытается украсть у нас победу на выборах в облсовет, просто "списав" сегодня ночью 1000 голосов", – цитирует Киссе пресс-служба партии во вторник.

По его словам, ТИК заседала в ночь на вторник.

"Наш край" планирует обратиться в административный суд и опротестовать решение ТИК по выборам в облсовет.

Теги: #киссе #одесса #тик
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